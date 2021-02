Live non è la D’Urso salta il collegamento con Juliano Mello, fratello di Dayane: lui spiega perché (FOTO) (Di martedì 9 febbraio 2021) Ieri sera a Live non è la D’Urso ci sarebbe dovuto essere un collegamento con Juliano Mello, fratello di Dayane. Il ragazzo avrebbe dovuto parlare della prematura scomparsa di Lucas, a causa di un incidente stradale. Malgrado l’annuncio, effettuato dalla stessa conduttrice nelle ore precedenti la puntata, l’intervista in questione non si è mai verificata. La D’Urso, allora, durante la puntata ha fatto qualche accenno ai motivi, ma la conferma di quanto accaduto è arrivata dal profilo Instagram del protagonista. Ecco cosa è emerso. Juliano diserta il collegamento con Live non è la D’Urso Juliano Mello ha deciso all’ultimo momento di non effettuare più ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 febbraio 2021) Ieri sera anon è laci sarebbe dovuto essere uncondi. Il ragazzo avrebbe dovuto parlare della prematura scomparsa di Lucas, a causa di un incidente stradale. Malgrado l’annuncio, effettuato dalla stessa conduttrice nelle ore precedenti la puntata, l’intervista in questione non si è mai verificata. La, allora, durante la puntata ha fatto qualche accenno ai motivi, ma la conferma di quanto accaduto è arrivata dal profilo Instagram del protagonista. Ecco cosa è emerso.diserta ilconnon è laha deciso all’ultimo momento di non effettuare più ...

rtl1025 : ?? 'Sono contentissima e allo stesso tempo abbastanza spaventata: non cantavo così tante canzoni dal vivo da un sacc… - rtl1025 : “Per baciarti le labbra Non mi basta la voce Ma ho bisogno che tu ti ricordi di me ? @MarroneEmma apre la… - acmilan : Così in campo le rossonere per #MilanSanMarino alle 12.30 ? Non perderti la sfida live sulla nostra App:… - Tae__baangtan : RT @Tae__baangtan: Ce la meritavamo tutti un'esibizione live di ?we are bulletproof the eternal? E non con degli schermi sullo sfondo, ma c… - thedoctordonnna : Ma @holyernia cosa vuole fare col concerto imminente? Perche tbh io ci terrei tanto a sentire gemelli live ma se an… -