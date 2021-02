Lega vota sì a Recovery a Parlamento europeo (Di martedì 9 febbraio 2021) "Preso atto dell`impegno che non ci sarà alcun aumento della pressione fiscale, che la stagione dell`austerity è finalmente archiviata, che si ridiscuteranno i vecchi parametri lacrime e sangue e che si aprirà una stagione nuova per l`utilizzo dei fondi del Recovery, prendiamo l`occasione per riportare l`Italia protagonista. Voteremo a favore del Recovery Resilience Facility per dare concretezza alla fase nuova che sta per iniziare". Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente gruppo ID, e Marco Campomenosi, capo deLegazione Lega al Parlamento europeo. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 febbraio 2021) "Preso atto dell`impegno che non ci sarà alcun aumento della pressione fiscale, che la stagione dell`austerity è finalmente archiviata, che si ridiscuteranno i vecchi parametri lacrime e sangue e che si aprirà una stagione nuova per l`utilizzo dei fondi del, prendiamo l`occasione per riportare l`Italia protagonista. Voteremo a favore delResilience Facility per dare concretezza alla fase nuova che sta per iniziare". Così in una nota gli europarlamentari dellaMarco Zanni, presidente gruppo ID, e Marco Campomenosi, capo dezioneal

Bruxelles, 09 feb 19:32 - La Lega voterà sì allo strumento di recupero e resilienza (la Recovery and Resilience Facility). Lo ha annunciato l'eurodeputato della Lega e presidente del gruppo di Identità e Democrazia, Marco Zanni. "Preso atto dell'impegno che non ci sarà alcun aumento della pressione fiscale, che la stagione dell'austerity è finalmente ...

