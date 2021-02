La Corte dell’Aja ha giurisdizione sui territori palestinesi (Di martedì 9 febbraio 2021) La Corte potrà aprire indagini sui presunti crimini di guerra. Una decisione storica quella presa venerdì 5 febbraio 2021 dalla Corte penale internazionale, con sede all’Aja. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images)Una decisione attesa da più di un anno quando la Procuratrice della Cpi, Fatou Bensouda, aveva annunciato la fine dell’esame preliminare sulla questione palestinese, chiedendo però se ci fosse una possibilità di giurisdizione. La Corte ha stabilito di sì. Questo permetterà alla Procuratrice Fatou Bensouda di aprire un procedimento contro Israele e Hamas per crimini di guerra in Cisgiordania, Gerusalemme est e Striscia di Gaza, come riportato dal quotidiano israeliano Haaretz. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Usa: Senato di Washington dà il via all’impeachment contro ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 febbraio 2021) Lapotrà aprire indagini sui presunti crimini di guerra. Una decisione storica quella presa venerdì 5 febbraio 2021 dallapenale internazionale, con sede all’Aja. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images)Una decisione attesa da più di un anno quando la Procuratrice della Cpi, Fatou Bensouda, aveva annunciato la fine dell’esame preliminare sulla questione palestinese, chiedendo però se ci fosse una possibilità di. Laha stabilito di sì. Questo permetterà alla Procuratrice Fatou Bensouda di aprire un procedimento contro Israele e Hamas per crimini di guerra in Cisgiordania, Gerusalemme est e Striscia di Gaza, come riportato dal quotidiano israeliano Haaretz. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Usa: Senato di Washington dà il via all’impeachment contro ...

Internazionale : La corte dell’Aja ha stabilito di avere la giurisdizione per indagare sui crimini di guerra commessi nei territori… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Nigeria La corte d'appello dell'Aja ha dato ragione ai 3 agricoltori nigeriani che accusarono l'azie… - CronacaDiretta : #Palestina, la Corte penale dell'#Aja ha giurisdizione sui territori occupati - Katia__79 : @Carole71024753 @tsmellony Per la 'Democrazia' da Terzo Reich made in Israel, il tuo, Carole, è puro 'antisemitismo… - Abeer_Arianna : RT @Internazionale: La corte dell’Aja ha stabilito di avere la giurisdizione per indagare sui crimini di guerra commessi nei territori occu… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte dell’Aja Ex Ilva, Legamjonici: "Stato italiano inadempiente su sentenza CEDU" Corriere di Taranto