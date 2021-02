Juventus-Inter 0-0: bianconeri in finale (Di martedì 9 febbraio 2021) Termina a reti bianche la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Juventus-Inter, ma i bianconeri si guadagnano l’accesso in finale per il successo maturato all’ andata (1-2). I nerazzurri hanno provato fino all’ultimo la rimonta ma senza riuscire a scardinare il muro eretto dai padroni di casa. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Pirlo conferma lo schieramento della partita dell’ andata con l’eccezione di Danilo nel ruolo di terzino destro con Demiral, Bonucci e De Light a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo, Bentancur e Rabiot con Cuadrado e Bernardeschi sugli esterni. In avanti, Ronaldo e Kulusevsky Conte risponde con Eriksen a centrocampo al fianco di Brozovic, Gagliardini, Barella, Darmian e Hakimi. In difesa, davanti ad Handanovic, ci sono De Vrji, Skrinjar e Bastoni, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 febbraio 2021) Termina a reti bianche la semidi ritorno di Coppa Italia,, ma isi guadagnano l’accesso inper il successo maturato all’ andata (1-2). I nerazzurri hanno provato fino all’ultimo la rimonta ma senza riuscire a scardinare il muro eretto dai padroni di casa. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Pirlo conferma lo schieramento della partita dell’ andata con l’eccezione di Danilo nel ruolo di terzino destro con Demiral, Bonucci e De Light a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo, Bentancur e Rabiot con Cuadrado e Bernardeschi sugli esterni. In avanti, Ronaldo e Kulusevsky Conte risponde con Eriksen a centrocampo al fianco di Brozovic, Gagliardini, Barella, Darmian e Hakimi. In difesa, davanti ad Handanovic, ci sono De Vrji, Skrinjar e Bastoni, ...

