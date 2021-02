Istat | prospettive economiche internazionali migliorate con vaccini

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’conferma un “graduale” miglioramento delle, che si sono riflettute in un aumento dei PIL di Cina e USA nel quarto trimestre. Un recupero che – rileva la nota mensile – ha beneficato anche dell’avvio delle campagne vaccinali in molti paesi e che ha spinto l’FMI a rivedere al rialzo le previsioni del PIL mondiale per il 2020 e il 2021: dopo un calo del 3,5% l’economia è attesa crescere del 5,5%. Nello stesso periodo, però, il PIL dell’Area Euro è diminuito, sintetizzando andamenti eterogenei tra i Paesi del blocco, con flessioni dell’attività sia in Francia sia in Italia e incrementi in Germania e Spagna. Nel complesso, nel 2020, l’attività economica si è ridotta del 6,8% e le recenti previsioni del Fmi indicano che quest’anno il recupero sarà solo parziale ...

......in queste settimane per tastare il polso delle imprese sulla situazione attuale e sulle... che emerge dall'elaborazione di CNA Padova su datie Prometeia, solo pochi settori si ...Su tutto questo siamo davanti a Germania e Francia. Allo stesso tempo l'Istat ha certificato che le istituzioni non profit italiane sono cresciute tra il 2001 e il 2018 del 2 per cento ogni anno in ...MILANO - Le chiusure per il coronavirus hanno fatto precipitare le industrie italiane in una situazione che non si vedeva dal 2009, quando la crisi finanziaria era diventata una crisi economica: il 20 ...