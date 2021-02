GF Vip | Dayane Mello e la confessione hot su Signorini | “Mi arrapa”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Gli ultimi apprezzamenti disul conduttore hanno lasciato di stucco i coinquilini della casa: ecco il video della, si sà, nella casa non si è di certo fatta conoscere come una che ha i peli sulla lingua, e bisogna darle atto del fatto che sia stata sempre estremamente sincera. Durante un pranzo con i coinquilini della casa del GF Vip, la modella brasiliana si è lasciata andare ad una considerazione sessuale piccante che riguarda, nientepopodimeno, il conduttore Alfonso. “È interessante. Intrigante. Mi” La concorrente ha svelato agli altri vipponi di essere fortemente attratta da Alfonso, al punto da sentirsi imbarazzata quando parla con lui. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Dayane

- - > Il video messaggio di Giuliano Mello Intanto nella puntata dell'8 febbraio del 'Grande Fratello' Alfonso Signorini ha deciso di fare una sorpresa amettendosi in collegamento con il ...... dopo il total black in segno di lutto perMello , questa volta ha osato con un minidress ... Lo sa bene Giulia Salemi che per la puntata 38 del GFha puntato tutto su un outfit fresco e ...I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e, nel corso della puntata serale dell'8 febbraio, c'è stato spazio per due incontri molto importanti. Il primo è quello che ha visto protagonis ...Nella casa del GF Vip 5 gli apprezzamenti di Dayane Mello nei confronti di Alfonso Signorini sorprendono gli inquilini ...