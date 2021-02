‘Gf Vip 5’, Guenda Goria attacca Francesco Baccini dopo il confronto con Maria Teresa Ruta (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip 5 è avvenuto il confronto tra la concorrente Maria Teresa Ruta ed il cantante Francesco Baccini. La Ruta aveva raccontato di aver avuto un flirt, molti anni prima, col cantautore. Baccini, ieri sera, ha negato la versione della concorrente del reality ed inoltre ha tirato in ballo una terza persona, un uomo di cui non si conosce il nome. A detta di Maria Teresa, una persona fidata che aveva le chiavi di casa e accompagnava i figli a scuola. Guenda Goria – ex concorrente del Gf Vip 5 e figlia della Ruta – ha ammesso, su Twitter, che il comportamento del cantautore è stato indelicato. Di seguito le parole di ... Leggi su isaechia (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip 5 è avvenuto iltra la concorrenteed il cantante. Laaveva raccontato di aver avuto un flirt, molti anni prima, col cantautore., ieri sera, ha negato la versione della concorrente del reality ed inoltre ha tirato in ballo una terza persona, un uomo di cui non si conosce il nome. A detta di, una persona fidata che aveva le chiavi di casa e accompagnava i figli a scuola.– ex concorrente del Gf Vip 5 e figlia della– ha ammesso, su Twitter, che il comportamento del cantautore è stato indelicato. Di seguito le parole di ...

