Gerry Scotti non ha insegnato la matematica a Mario Draghi

Il 6 febbraio 2021 su Twitter è stata pubblicata un'immagine contenente una foto del conduttore televisivo Gerry Scotti, accompagnata da un testo in cui si legge: «Un giorno Gerry Scotti stava uscendo da un negozio con una scatola di biscotti. Incrociò lo sguardo di un bambino che piangeva con davanti un quaderno. Gli chiese "Piccolo che succede?" e il bimbo "Devo finire questi compiti o i miei genitori non mi daranno da mangiare, ma non capisco la matematica". A quel punto Gerry porgendogli un biscotto disse "Se te ne do un altro quanti ne avrai?". E il bimbo: "Due?". E Gerry: "Esatto. Ora conosci le addizioni". Quel bimbo era Mario Draghi». Si tratta di un contenuto satirico, circolato senza il contesto

