George Schultz e l’Italia. Ritratto dello stratega di Reagan (Di martedì 9 febbraio 2021) Tra i “visti da vicino” da Giulio Andreotti non mancherebbe sicuramente George P. Shultz, il potente segretario di stato con Ronald Reagan morto l’altro giorno all’età di cento anni. Una volta Henry Kissinger ha osservato di lui: “È l’unico americano a cui affiderei il destino della nazione in una crisi”. E sarà proprio nella tragica occasione del sequestro della nave “Achille Lauro” da parte di terroristi palestinesi che nell’ottobre del 1985 Shultz e Andreotti avranno occasione di conoscersi e misurarsi con le armi più sottili della diplomazia internazionale. La storia è nota (e complicata) e segna il punto più basso nei rapporti tra l’Italia e gli Stati Uniti dal dopoguerra in poi. Con il premier dell’epoca, il socialista Bettino Craxi, che ha impedito ai marines americani di arrestare gli attentatori di Abbas dopo l’uccisione di ... Leggi su formiche (Di martedì 9 febbraio 2021) Tra i “visti da vicino” da Giulio Andreotti non mancherebbe sicuramenteP. Shultz, il potente segretario di stato con Ronaldmorto l’altro giorno all’età di cento anni. Una volta Henry Kissinger ha osservato di lui: “È l’unico americano a cui affiderei il destino della nazione in una crisi”. E sarà proprio nella tragica occasione del sequestro della nave “Achille Lauro” da parte di terroristi palestinesi che nell’ottobre del 1985 Shultz e Andreotti avranno occasione di conoscersi e misurarsi con le armi più sottili della diplomazia internazionale. La storia è nota (e complicata) e segna il punto più basso nei rapporti trae gli Stati Uniti dal dopoguerra in poi. Con il premier dell’epoca, il socialista Bettino Craxi, che ha impedito ai marines americani di arrestare gli attentatori di Abbas dopo l’uccisione di ...

formichenews : George Schultz e l’Italia. Ritratto dello stratega di #Reagan L’iconico stratega parlava (e si scontrava) con Crax… - PaolaC1985 : RT @aletapparini: 'Quel tipo di repubblicano è oggi in minoranza. Anche per questo il partito sta perdendo il consenso di quelle aree subur… - iltatovero : RT @aletapparini: 'Quel tipo di repubblicano è oggi in minoranza. Anche per questo il partito sta perdendo il consenso di quelle aree subur… - CarloStagnaro : RT @aletapparini: 'Quel tipo di repubblicano è oggi in minoranza. Anche per questo il partito sta perdendo il consenso di quelle aree subur… - MatteoMuzio : RT @aletapparini: 'Quel tipo di repubblicano è oggi in minoranza. Anche per questo il partito sta perdendo il consenso di quelle aree subur… -