Garante dei dirittti delle Marche: spunta a sorpresa il nome di Giulianelli, il difensore di Traini (Di martedì 9 febbraio 2021) ANCONA - Una poltrona contesa. La nomina del nuovo Garante regionale dei diritti alla persona tiene banco a Palazzo delle Marche , dove ieri la commissione Affari istituzionali ha passato in rassegna ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 9 febbraio 2021) ANCONA - Una poltrona contesa. La nomina del nuovoregionale dei diritti alla persona tiene banco a Palazzo, dove ieri la commissione Affari istituzionali ha passato in rassegna ...

carolafrediani : Il Garante privacy ha scritto a Clubhouse con domande/rilievi sulla raccolta dati - fattoquotidiano : VERDINI AI DOMICILIARI IN TEMPI RECORD L’ex senatore fuori da Rebibbia per l’emergenza Covid. Il Garante dei detenu… - carlaruocco1 : PER DOMICILIARI A #VERDINI PRATICA TRATTATA IN TEMPI RECORD Lo dice Il Garante dei detenuti: “Ferme 30 richieste. P… - 7August17 : @BelforteLeonela @strange_days_82 @mariogiordano5 Dopo che i ga messo su un’altra mummia de sx che sarà tutto trann… - gapetv : RT @greenMe_it: TikTok e minori, il nuovo spot del Garante. Genitori vigilate sull’età (e sull’uso dei social) -