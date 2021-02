Ecco la Ducati 2021, Dall’Igna “Ci manca poco per giocarci il titolo” (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Ducati ufficiale si mostra al grande pubblico in vista del Mondiale 2021 di MotoGP. Sono state scoperte le livree – caratterizzate da un forte tono di colore rosso – delle nuove Desmosedici sulle quali saranno protagonisti Jack Miller (numero 43) e Francesco Bagnaia (numero 63), sostituendo di fatto Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. L’azienda di Borgo Panigale proverà a riscattare un 2020 agrodolce con i nuovi piloti e Luigi Dall’Igna, direttore generale della Ducati, non nasconde le ambizioni. “Ci sono dei componenti congelati che dovranno essere uguali all’anno scorso, mentre nell’aereodinamica c’è un lavoro che punta a farci arrivare pronti al Mondiale. Non sarà la miglior moto della griglia, ma ci permetterà di ottenere dei risultati importanti. manca veramente ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Laufficiale si mostra al grande pubblico in vista del Mondialedi MotoGP. Sono state scoperte le livree – caratterizzate da un forte tono di colore rosso – delle nuove Desmosedici sulle quali saranno protagonisti Jack Miller (numero 43) e Francesco Bagnaia (numero 63), sostituendo di fatto Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. L’azienda di Borgo Panigale proverà a riscattare un 2020 agrodolce con i nuovi piloti e Luigi, direttore generale della, non nasconde le ambizioni. “Ci sono dei componenti congelati che dovranno essere uguali all’anno scorso, mentre nell’aereodinamica c’è un lavoro che punta a farci arrivare pronti al Mondiale. Non sarà la miglior moto della griglia, ma ci permetterà di ottenere dei risultati importanti.veramente ...

SkySportMotoGP : ?? Avintia è il primo team a presentarsi: ecco le sue nuove Ducati ?? ?? Vi piacciono le livree delle moto di Marini e… - IlModeratoreWeb : Ecco la Ducati 2021, Dall’Igna “Ci manca poco per giocarci il titolo” - - nestquotidiano : Ecco la Ducati 2021, Dall’Igna “Ci manca poco per giocarci il titolo” - CAGLIARILIVEAPP : ECCO LA DUCATI 2021, DALL’IGNA “CI MANCA POCO PER GIOCARCI IL TITOLO - kimisupera : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | La #Ducati ha tolto i veli alla 'Rossa' su cui saliranno Jack Miller e Pecco Bagnaia in questa stagione del Mo… -