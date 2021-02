Cyberpunk 2077 ora ha perfino gli inseguimenti della polizia in moto grazie a una mod (Di martedì 9 febbraio 2021) I modder del titolo CDPR non si fermano mai: l'idea del giorno è l'aggiunta degli inseguimenti in moto da parte della polizia, aggiungendo una notevole quantità di pepe all'azione. A quanto pare, infatti, questa nuova feature (proveniente, naturalmente, da Nexusmods) risulta molto performante, con una IA in grado di darvi filo da torcere e anche, naturalmente, di sparare al vostro indirizzo con sorprendente precisione. Una volta attivata questa mod, gli inseguimenti partiranno in automatico una volta che si creeranno le condizioni necessarie (tra cui, naturalmente, essere in strada e aver appena commesso un crimine in pubblico). Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 febbraio 2021) I modder del titolo CDPR non si fermano mai: l'idea del giorno è l'aggiunta degliinda parte, aggiungendo una notevole quantità di pepe all'azione. A quanto pare, infatti, questa nuova feature (proveniente, naturalmente, da Nexusmods) risulta molto performante, con una IA in grado di darvi filo da torcere e anche, naturalmente, di sparare al vostro indirizzo con sorprendente precisione. Una volta attivata questa mod, glipartiranno in automatico una volta che si creeranno le condizioni necessarie (tra cui, naturalmente, essere in strada e aver appena commesso un crimine in pubblico). Leggi altro...

wireditalia : Cd Projekt Red non pagherà il riscatto richiesto e sta già procedendo al ripristino dei server. - CyberSecHub0 : RT @DaustoC: #Cyberpunk2077: #CDProjektRed colpita da attacco #hacker e sotto ricatto #CyberSecurity - DaustoC : #Cyberpunk2077: #CDProjektRed colpita da attacco #hacker e sotto ricatto #CyberSecurity - misteruplay2016 : Cyberpunk 2077: una nuova mod introduce gli inseguimenti della polizia in motocicletta - cybersec_feeds : RT @MansardaPodcast: Non c'è pace per #CDProjektRed, gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 hanno subito un massiccio cyberattacco da un grupp… -