Cyberbullismo, le vittime sono sempre più giovani (Di martedì 9 febbraio 2021) Meno casi, ma le vittime sono ragazzi più giovani. Nel 2020 sono diminuiti i casi di cyberbullismo gestiti dalla polizia postale con vittime minorenni, 412 contro i 460 del 2019. Rispetto all'anno passato sono però quasi raddoppiati i casi con vittime che hanno meno di nove anni. Sono stati 52 nel 2020 contro i 28 del 2019.

