Can Yaman e Diletta Leotta fidanzati | nuovo scatto insieme

Nelle ultime ore, Diletta Leotta ha condiviso uno scatto in compagnia di Can Yaman Ormai non si nascondono più e attraverso una serie di scatti, Diletta Leotta e Can Yaman hanno ufficializzato la loro storia d'amore. I fan sono impazziti per questa nuova ed insolita coppia, curiosi di conoscere i retroscena sul loro incontro. Se il primo a pubblicare la prima foto insieme è stato Can, nelle ultime ore è arrivata anche quella di Diletta. Nello scatto in questione, i due sorridono complici vicino a un cavallo all'interno di un maneggio con la seguente didascalia: "C'era una volta…" Tantissimi i commenti degli utenti che hanno fatto i complimenti ai due; non mancano, però, coloro che insinuano che si tratterebbe di ...

