Bombardieri USA dispiegati per la prima volta in Norvegia (Di martedì 9 febbraio 2021) L’aviazione militare USA dispiegherà Bombardieri B-1 in Norvegia per la prima volta. Una mossa volta a mandare un chiaro segnale a Mosca: gli USA opereranno nella regione strategica dell’Artico e difenderanno gli alleati nell’aera da eventuali aggressioni russe. Secondo fonti del Pentagono, citate dalle CNN, sono stati trasferiti circa 200 militari della Dyess Air Force Leggi su periodicodaily (Di martedì 9 febbraio 2021) L’aviazione militare USA dispiegheràB-1 inper la. Una mossaa mandare un chiaro segnale a Mosca: gli USA opereranno nella regione strategica dell’Artico e difenderanno gli alleati nell’aera da eventuali aggressioni russe. Secondo fonti del Pentagono, citate dalle CNN, sono stati trasferiti circa 200 militari della Dyess Air Force

MediasetTgcom24 : Fonti del Pentagono: bombardieri Usa in Norvegia, nel mirino Artico e Russia #Norvegia - fattoquotidiano : “Gli Usa stanno schierando bombardieri B-1 in Norvegia”. La sfida alla Russia: difesa degli alleati e corsa all’Art… - repubblica : Cnn: bombardieri Usa dispiegati per la prima volta in Norvegia. 'Un messaggio alla Russia' - Adnkronos : #Usa, bombardieri schierati in Norvegia: 'Messaggio alla #Russia' - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Fonti del #Pentagono: personale militare e bombardieri #USA in #Norvegia, per… -