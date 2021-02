Battuta di Selvaggia Lucarelli su Giorgia Meloni e accuse body shaming: il significato è diverso (Di martedì 9 febbraio 2021) Ci sono alcuni termini che nell’epoca dei social vengono utilizzati talvolta in modo improprio, come avvenuto in queste ore con il presunto caso di “body shaming” per una Battuta di Selvaggia Lucarelli su Giorgia Meloni. Il noto personaggio televisivo, che non molto tempo fa ha avuto i suoi problemi anche con Matteo Salvini, secondo alcuni approfondimenti che abbiamo condiviso su Bufale, è finita dunque nuovamente nell’occhio del ciclone oggi 9 febbrai per un post social. Ricostruiamo la vicenda ed approfondiamola. Ci sono gli estremi per parlare di “body shaming”, in merito alla Battuta di Selvaggia Lucarelli su Giorgia Meloni Il contenuto social ... Leggi su bufale (Di martedì 9 febbraio 2021) Ci sono alcuni termini che nell’epoca dei social vengono utilizzati talvolta in modo improprio, come avvenuto in queste ore con il presunto caso di “” per unadisu. Il noto personaggio televisivo, che non molto tempo fa ha avuto i suoi problemi anche con Matteo Salvini, secondo alcuni approfondimenti che abbiamo condiviso su Bufale, è finita dunque nuovamente nell’occhio del ciclone oggi 9 febbrai per un post social. Ricostruiamo la vicenda ed approfondiamola. Ci sono gli estremi per parlare di “”, in merito alladisuIl contenuto social ...

mariapiaderos : @stanzaselvaggia le indignate dovrebbero confermare che non hanno mai commentato il trucco o l'abbigliamento di una… - filo_78 : Lo Chef, che sui SOCIAL dà della fascista a @GiorgiaMeloni, per difendere le ignobili offese della fidanzata Selvag… - CorriereUmbria : Bufera sui social per una battuta di Selvaggia Lucarelli sul trucco di Giorgia Meloni #SelvaggiaLucarelli… - illllaria : Selvaggia Lucarelli, secondo me, sbaglia il 90% delle volte in cui pensando di apparire simpatica attacca gratuitam… - TanRiddle2 : Ma Selvaggia Lucarelli non è quella che ha sfrasciato la minchia sulla battuta di Littizzetto perché era sessista? -