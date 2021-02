Zingaretti | con vaccini over 80 si vede luce in fondo al tunnel

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – “Non e’ finita, abbiamo davanti a noi ancora tanti altri mesi. Ma iniziamo are la fine di una stagione drammatica: oggi parte un segnale di speranza che mi auguro aiuti tutti a ritrovare fiducia. Sembrava non esserci una via di uscita ma oggi stiamo dimostrando che se ne puo’ uscire e ne usciremo”. Cosi il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola, in occasione dell’avvio delle vaccinazioni per gli80 nel Lazio.