Uomini e Donne | Sophie prende una decisione improvvisa | la sorpresa dei fan

Sophie Codegoni in questi giorni a Uomini e Donne appare sempre più confusa tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. La lite furiosa con quest'ultimo, che avrebbe dovuto chiarire le idee alla bella tronista, in realtà sembra averla mandata nel pallore, visto che di recente ha pianto e si è detta molto più emotiva del solito. Poi, nell'ultima registrazione del programma di Maria De Filippi, la sorpresa: all'improvviso Sophie ha decido di scegliere. Come mai questo repentino cambiamento? Forse i pianti e l'emotività degli ultimi tempi derivavano dal fatto che la 18enne modella stava realizzando di avere qualcuno nel cuore e di non poter andare avanti per non ferire l'altro corteggiatore? Sia Giorgio che Matteo, infatti, appaiono molto presi dalla Codegoni. Anche Giorgio, che appariva il più ...

