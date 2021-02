Totoministri governo Draghi: istruzione, economia e interni. I nomi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Entra nel vivo il totministri del governo Draghi: l’esecutivo guidato dall’ex Presidente della BCE dovrebbe vedere la luce in un paio di giorni, quindi, incassare la fiducia del Parlamento entro questa settimana o, al massimo, all’inizio della prossima. I nomi che circolano con più insistenza. Totoministri governo Draghi: Conte fuori della squadra Totoministri governo Draghi: l’unica certezza al momento è l’indisponibilità del Presidente del Consiglio dimissionario Conte a far parte della squadra del prossimo esecutivo. Secondo alcuni gli sarebbe stata offerta prima la Farnesina poi il dicastero della Giustizia e ancora il posto di Commissario Ue attualmente occupato da Gentiloni. A parte questo, solo molte ipotesi sul tema: ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 8 febbraio 2021) Entra nel vivo il totministri del: l’esecutivo guidato dall’ex Presidente della BCE dovrebbe vedere la luce in un paio di giorni, quindi, incassare la fiducia del Parlamento entro questa settimana o, al massimo, all’inizio della prossima. Iche circolano con più insistenza.: Conte fuori della squadra: l’unica certezza al momento è l’indisponibilità del Presidente del Consiglio dimissionario Conte a far parte della squadra del prossimo esecutivo. Secondo alcuni gli sarebbe stata offerta prima la Farnesina poi il dicastero della Giustizia e ancora il posto di Commissario Ue attualmente occupato da Gentiloni. A parte questo, solo molte ipotesi sul tema: ...

EmilioBerettaF1 : Governo Draghi, il totoministri: per i partiti fuori i leader e dentro i numeri due. Ecco i ministeri 'tecnici'… - SignorAldo : RT @NomosCSP: In queste ore impazza il #totoministri. Su @ilriformista il nostro punto sulle personalità che potrebbero essere chiamate a f… - xmpierinix : Come ad ogni consultazione, scatta il #totoministri. E nessuno parla mai del ministero della ricerca. Che (particol… - SalvatoreIaboni : @borghi_claudio Sembra che nessuno abbia ascoltato le parole di Mattarella :'Si deve formare un Governo di Alto Pro… - annoupanoux : RT @giusmo1: Governo Draghi, il totoministri: per i partiti fuori i leader e dentro i numeri due. Ecco i ministeri 'tecnici' -