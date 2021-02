Tg Sanità, edizione dell’8 febbraio 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’emergenza Covid sarà in cima all’agenda politica del nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. “Siamo in un momento difficile e la consapevolezza dell’emergenza richiede risposte all’altezza della situazione”. Sono queste le parole con cui l’ex presidente della Banca Centrale europea, al Quirinale, ha comunicato di aver accettato l’incarico di formare un nuovo governo affidatogli dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Bisogna vincere la pandemia- ha proseguito Draghi- completare la campagna vaccinale e rilanciare il Paese: sono queste le sfide che ci aspettano”. COVID. NUOVI CASI STABILI, MA PREOCCUPANO VARIANTI IN MOLTE REGIONI Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’emergenza Covid sarà in cima all’agenda politica del nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. “Siamo in un momento difficile e la consapevolezza dell’emergenza richiede risposte all’altezza della situazione”. Sono queste le parole con cui l’ex presidente della Banca Centrale europea, al Quirinale, ha comunicato di aver accettato l’incarico di formare un nuovo governo affidatogli dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Bisogna vincere la pandemia- ha proseguito Draghi- completare la campagna vaccinale e rilanciare il Paese: sono queste le sfide che ci aspettano”. COVID. NUOVI CASI STABILI, MA PREOCCUPANO VARIANTI IN MOLTE REGIONI

