Super Bowl: Tom Brady si dimostra ancora una volta una leggenda (Di lunedì 8 febbraio 2021) Affluenza incredibile per il Super Bowl di quest’anno. Merito anche della presenza della leggenda Tom Brady che porta la squadra alla vittoria Si è da poco concluso il Super Bowl, uno degli eventi sportivi più seguiti negli Stati uniti. Quest’anno più del solito grazie alla presenza di Tom Brady, storico giocatore considerato da tutti una leggenda. È infatti riuscito nell’impresa di potare la sua squadra i Tampa Bay Buccaneers in finale, conducendoli poi alla vittoria. La finale si è disputata proprio in casa dei Buccaneers, al Raymond James Stadium dove hanno affrontato i Kansas City Chiefs che sono stati sconfitti con un punteggio di 31-9. un risultato davvero incredibile per i Tampa Bay che non partecipavano ad un Super ... Leggi su zon (Di lunedì 8 febbraio 2021) Affluenza incredibile per ildi quest’anno. Merito anche della presenza dellaTomche porta la squadra alla vittoria Si è da poco concluso il, uno degli eventi sportivi più seguiti negli Stati uniti. Quest’anno più del solito grazie alla presenza di Tom, storico giocatore considerato da tutti una. È infatti riuscito nell’impresa di potare la sua squadra i Tampa Bay Buccaneers in finale, conducendoli poi alla vittoria. La finale si è disputata proprio in casa dei Buccaneers, al Raymond James Stadium dove hanno affrontato i Kansas City Chiefs che sono stati sconfitti con un punteggio di 31-9. un risultato davvero incredibile per i Tampa Bay che non partecipavano ad un...

MediasetTgcom24 : Super Bowl: Buccaneers campioni, Brady nella storia #superbowl - RaiNews : I Tampa Bay Buccaneers trionfano sul Kansas City Chiefs. Tom Brady è già nella storia del football americano. Dal b… - ilpost : Per chi è meno interessato allo sport e più a quello che gira attorno al #SuperBowl, qui ci sono tutti gli spot tra… - xoxocate1 : quando The Weeknd si esibisce al Super Bowl e la mattina dopo riesci a prendere i biglietti per il suo concerto a M… - elebenny98 : RT @ilfusebs: Gaga: si appende come un salame sopra la folla Katy: cavalca una tigre gigante Madonna: entra come un faraone Beyoncé: fuoco… -