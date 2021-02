Super Bowl | stravincono i Bucaaners Infinito Tom Brady

Leggi su italiasera

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. La 55esima edizione del(o LV per gli ortodossi) è stato dominato dai Tampa Bay Bucaneers. I padroni di casa hanno 31 a 7 contro i campioni in carica dei Kansas City Chiefs in una partita senza storia. Mattatore dell’incontro Toml’immortale, 43 anni, al suo settimo trofeo. “Il più forte di tutti i tempi”. Leggi anche: Tomnella leggenda: chi è il quarterback vincitore dell’ennesimoCome da pronostico, l’evento è stato seguitissimo. Oltre cento milioni di americani incollati al televisori, più altre trenta milioni di persone in tutto il mondo. Allo stadio, causa Covid, erano presenti circa 22mila spettatori, di cui 8mila tra medici e infermieri invitati dalla Nfl. Gli operatori sanitari e persone in prima ...