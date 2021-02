Sondaggi elettorali Tecnè | Draghi debutta con il 60 | 2% dei consensi

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo la quasi totalità dei partiti, anche la maggioranza degli italiani sale sul carro di. Il 64,2% afferma di preferire un suo governo alle elezioni che invece piacciono al 27,2%. Le preferenze per un esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce salgono al 70% se si considerano solo gli elettori dell’ex maggioranza del Conte bis. È quanto emerge daiper l’Agenzia Dire. Nonostante le forti divisioni che intercorrono tra i partiti che hanno detto sì a, il 56,9% degli italiani è convinto che alla fine il nuovo esecutivo riuscirà a governare. Non solo premier, il 68,6% vedrebbe beneanche come successore di Mattarella al Quirinale. L’ex presidente della Bcenella classifica dei leader raccogliendo il 60,2% ...