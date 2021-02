Salerno | associazione Commercianti salernitani incontra due assessori

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’perha avuto questa mattina un incontro a Palazzo di Città, a, con l’assessore all’urbanistica Mimmo De Maio e l’Assessore al commercio Dario Loffredo, per avere delle risposte sul documento programmatico, presentato il 16 Dicembre 2020. “Abbiamo ricevuto un ottimo riscontro e ci rivedremo, per esaminare gli altri punti a cui non è stato possibile avere al momento risposte” ha detto Armando Pistolese che guida l’. Questi i punti salienti affrontati nel corso della riunione: sui parcheggi, Il Comune ha assicurato la probabile ultimazione dei lavori a maggio per il parcheggio di Piazza della Libertà mentre per quanto riguarda l’area del genio civile è stato chiesto, su proposta dei ...