Roma | a porte chiuse l’incontro ‘illegale’ di MMA | sfida anche ai divieti in diretta streaming

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 febbraio 2021) “L’evento che stavamo aspettando è arrivato: D.C. affronterà G.R. all’Heaven Fight Arena, nella gabbia del The Golden Cage“, recita questo l’incipit di un torneo di MMA che, in tempi di pandemia, si potrebbedefinire ‘illegale‘. Eppure questo ‘torneo clandestino’ si è svolto, sabato sera all‘Heaven Fight Arena di Torraccia San Basilio. L’evento sportivo è stato di calibro internazionale, vi hanno partecipatoatleti arrivati dall’estero. Un incontro di MMA svoltosi nella Golden Cage ma.. che non ha avuto conto o rispetto del protocollo sanitario. Da marzo 2020 in Italia il Coni ha autorizzato (sotto profilo e rispetto dei Dpcm) delle discipline all’esercizio agonistico: gli unici eventi autorizzati e riconosciuti sono quelli di ‘preminente interesse nazionale‘. Tra questi vi sono sì alcune discipline di combattimento, ma l’MMA (sport che ...