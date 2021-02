Riccardo Molinari: "Se Governo è politico, Salvini ministro scelta logica" (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Se il Governo sarà politico, la logica vuole che Salvini debba essere ministro”. Così Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, a “The Breakfast Club” su Radio Capital. “Non siamo felici - afferma Molinari - di sedere allo stesso tavolo di 5stelle e Pd. Il nostro Governo con il 5stelle è stato un grave errore ma ora è un’altra cosa. Il primo partito d’Italia per consensi non può fare spallucce davanti all’appello del presidente Mattarella. Sarebbe da irresponsabili. Per noi, l’alternativa migliore sarebbe stata un esecutivo a tempo, con una data certa per le elezioni. Non mi pare però che questa sia l’intenzione di Draghi e Mattarella”. “Il gioco del Pd è - afferma Molinari - sempre stato quello di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Se ilsarà, lavuole chedebba essere”. Così, capogruppo della Lega alla Camera, a “The Breakfast Club” su Radio Capital. “Non siamo felici - afferma- di sedere allo stesso tavolo di 5stelle e Pd. Il nostrocon il 5stelle è stato un grave errore ma ora è un’altra cosa. Il primo partito d’Italia per consensi non può fare spallucce davanti all’appello del presidente Mattarella. Sarebbe da irresponsabili. Per noi, l’alternativa migliore sarebbe stata un esecutivo a tempo, con una data certa per le elezioni. Non mi pare però che questa sia l’intenzione di Draghi e Mattarella”. “Il gioco del Pd è - afferma- sempre stato quello di ...

