Rafa Benitez, messaggio al Napoli?: “Un altro giorno a godermi il calcio…” (Di lunedì 8 febbraio 2021) La posizione di Rino Gattuso al Napoli è sempre più vacillante. Dopo la sconfitta contro il Genoa, la settima in venti partite di campionato, tornano a farsi insistenti le voci su un suo possibile allontanamento prima della fine della stagione. Anche perché di rinnovo ormai non se ne parla più: comunque andrà a fine stagione il rapporto tra Gattuso, De Laurentiis e il Napoli cesserà. Ma se la semifinale di ritorno della Coppa Italia contro l’Atalanta e il big match di sabato prossimo contro la Juventus dovessero andare male, il patron partenopeo potrebbe anche decidere di sollevare dall’incarico Gattuso per provare a dare una sterzata alla stagione. Il nome di Rafa Benitez non è da escludere, tutt’altro: proprio l’ex allenatore partenopeo ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con i sue due ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) La posizione di Rino Gattuso alè sempre più vacillante. Dopo la sconfitta contro il Genoa, la settima in venti partite di campionato, tornano a farsi insistenti le voci su un suo possibile allontanamento prima della fine della stagione. Anche perché di rinnovo ormai non se ne parla più: comunque andrà a fine stagione il rapporto tra Gattuso, De Laurentiis e ilcesserà. Ma se la semifinale di ritorno della Coppa Italia contro l’Atalanta e il big match di sabato prossimo contro la Juventus dovessero andare male, il patron partenopeo potrebbe anche decidere di sollevare dall’incarico Gattuso per provare a dare una sterzata alla stagione. Il nome dinon è da escludere, tutt’: proprio l’ex allenatore partenopeo ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con i sue due ...

sportface2016 : #Benitez, un messaggio al #Napoli? 'Un altro giorno a godermi il calcio...' - ale_monte_28 : @sscnapoli Rafa benitez, subito!!!!! è chiv è muort - AndreD81 : @CozAndrea Ho sentito anche un Rafa Benitez capo area tecnica? - LolloCarbone : Il patron azzurro ha in mente già alcuni nomi per il dopo #Gattuso se l'allenatore dovesse steccare nelle prossime… - gabbianismo : @MimmoAdinolfi mi intrometto solo per far notare che il 90% dell'ossatura del miglior napoli di adl l'ha costruita,… -