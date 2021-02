Qualcuno ci spieghi perché la pandemia ha danneggiato più l'occupazione femminile (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mi sembra proprio grave che in Italia, in un mese, per tutti i problemi che conosciamo, siano state licenziate centomila donne. È terribile per l'occupazione in genere, ma molto per l'occupazione femminile. Si è combattuto tanto, in passato, perché le donne, anche nel lavoro, fossero equiparate agli uomini. Evidentemente non è così e non capisco per quale motivo la pandemia e la conseguente crisi economica, avrebbero dovuto danneggiare l'occupazione femminile più di quella maschile. Mi auguro che Qualcuno vorrà spiegarlo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mi sembra proprio grave che in Italia, in un mese, per tutti i problemi che conosciamo, siano state licenziate centomila donne. È terribile per l'in genere, ma molto per l'. Si è combattuto tanto, in passato,le donne, anche nel lavoro, fossero equiparate agli uomini. Evidentemente non è così e non capisco per quale motivo lae la conseguente crisi economica, avrebbero dovuto danneggiare l'più di quella maschile. Mi auguro chevorrà spiegarlo.

