Premier League | minacce di morte all’arbitro Dean in seguito all’espulsione di Soucek

SkySport : ?? BOTTA TERRIBILE DI FODEN ?? Poker del City in casa del Liverpool ?? Gli HL ?? - sportface2016 : #PremierLeague, minacce di morte all'arbitro Mike #Dean. La denuncia: 'Non utilizzatemi' - zazoomblog : Un club di Premier League guarda in casa Juventus - #Premier #League #guarda #Juventus - MCalcioNews : Premier League, l'arbitro Mike Dean minacciato di morte - passionepremier : Klopp si scontra con un giornalista dopo la sconfitta: “Dovresti svolgere meglio il tuo lavoro” -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Sport Mediaset

Che ini soldi a disposizione delle squadre non abbiano eguali rispetto al resto d'Europa si sapeva, ma le spese per gli acquisti non sono quasi mai coperte dalle cessioni. Anzi. L'ultimo ...Guardiola non ci sta, le squadre sono tutte compatte, il Liverpool non decolla e le possibilità di vincere lasono alla portata. Cosa serve per cambiare una vita monotona? Andare fuori ...Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 8 febbraio. C’è la seconda semifinale della Coppa del mondo per club con il Bayern in campo e dunque scontato finalista contro il Tigres tra tre giorn ...Mike Dean non ci sta e denuncia le gravi minacce di morte ricevute da lui e dalla sua famiglia dopo aver sventolato due cartellini rossi contestati in due recenti partite. Lo storico arbitro della Pre ...