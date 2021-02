Politi | aiutiamo gli studenti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – “Tornano in piazza gliromani per far sentire il loro disagio, domani pomeriggio e’ prevista una manifestazione studentesca davanti al Campidoglio. A causa della cattiva gestione del trasporto pubblico, in periodo di pandemia, glisi trovano ad affrontare un eccessivo e pericoloso sovraffollamento dei mezzi, tram bus e metro a pari merito.” “Sono mesi che come Lega denunciamo pubblicamente il problema, la soluzione e’ semplice: aumentare le corse nelle ore di punta, ossia nei momenti di entrata e uscita delle scuole.” “Riaprire la ztl per permettere l’accesso con mezzi propri agli istituti siti nel centro storico, e infine istituire maggiori controlli e manutenzioni ai mezzi datati.” “L’amministrazione Raggi non ci sente per quell’orecchio, la loro inerzia ha ottenuto solo di mettere in strada i ragazzi che gridano di essere ...