Palestre e piscine verso la riapertura, Cts chiede regole rigide e massima cautela (Di lunedì 8 febbraio 2021) Milioni di italiani si chiedono ormai da mesi quando potranno tornare in palestra o piscina. Le strutture sportive, infatti, sono chiuse ormai da metà ottobre e il Governo Conte-bis non ha preso mai in considerazione l’ipotesi di intervenire in tale senso per cercare di arrivare verso una graduale riapertura. Il Comitato Tecnico-Scientifico, conscio che il benessere psico-fisico sia importante e dunque la fruizione delle attività fisiche, soprattutto per quei soggetti in fase di sviluppo o negli individui con patologie, sta negli ultimi giorni pensando a come poter riaprire gradualmente Palestre e piscine. ù La linea principale, però, è quella della prudenza. Le due regole chiave stabilite dal ministero dello sport sono lezioni individuali in palestra e 10 metri quadrati per persona in piscina. Il CTS, ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Milioni di italiani si chiedono ormai da mesi quando potranno tornare in palestra o piscina. Le strutture sportive, infatti, sono chiuse ormai da metà ottobre e il Governo Conte-bis non ha preso mai in considerazione l’ipotesi di intervenire in tale senso per cercare di arrivareuna graduale. Il Comitato Tecnico-Scientifico, conscio che il benessere psico-fisico sia importante e dunque la fruizione delle attività fisiche, soprattutto per quei soggetti in fase di sviluppo o negli individui con patologie, sta negli ultimi giorni pensando a come poter riaprire gradualmente. ù La linea principale, però, è quella della prudenza. Le duechiave stabilite dal ministero dello sport sono lezioni individuali in palestra e 10 metri quadrati per persona in piscina. Il CTS, ...

