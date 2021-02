Omicidio Bolzano, Laura aveva avvertito anche la figlia di non litigare con Benno (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nuove indiscrezioni sulla vicenda dell’Omicidio di Bolzano dei coniugi Neumair: la madre Laura era molto preoccupata anche per l’altra figlia. Sempre più intricata la vicenda rinominata “Omicidio di Bolzano”. Dopo il ritrovamento ieri del corpo di Laura Perselli nell’Adige e la ricerca dell’altro corpo di Peter Neumair, un’amica della famiglia Neumair, intervistata anonimamente dal programma “Quarto Grado” ha svelato che Laura fosse molto preoccupata anche per l’altra figlia, Madè: “La madre lo diceva sempre alla sorella: non litigare con lui quando sei sola. Perché Benno poteva alzare la voce e dare in escandescenza, lo capivi dal modo in cui ti ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nuove indiscrezioni sulla vicenda dell’didei coniugi Neumair: la madreera molto preoccupataper l’altra. Sempre più intricata la vicenda rinominata “di”. Dopo il ritrovamento ieri del corpo diPerselli nell’Adige e la ricerca dell’altro corpo di Peter Neumair, un’amica della famiglia Neumair, intervistata anonimamente dal programma “Quarto Grado” ha svelato chefosse molto preoccupataper l’altra, Madè: “La madre lo diceva sempre alla sorella: noncon lui quando sei sola. Perchépoteva alzare la voce e dare in escandescenza, lo capivi dal modo in cui ti ...

