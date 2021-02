Nuova teoria sulla prossima “immunità di gregge”: quanto dovremo attendere? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le previsioni dalla fondazione HUME riguardo la cosi tanto sparlata e dichiarata immunità di gregge arriverà non a breve a loro avviso. Il rapporto della federazione HUME parla chiaro: l’immunità di gregge dovrebbe arrivare entro agosto del 2023, ovvero tra circa due anni e mezzo. Ma cosa sarebbe questa già tanto chiacchierata immunità di gregge? La prima volta che questa frase entrò nell’uso quotidiano fu a poco tempo dall’inizio della pandemia covid, quando il virus era per lo più sconosciuto e da molti sottovalutato. Uno di questi fu il premier inglese Boris Johnson, che inizialmente, quando il virus iniziò a diffondersi anche in Regno Unito, non creò nessuna task force e non fece nessuna modifica alle abitudini quotidiane del popolo inglese, come successe da ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le previsioni dalla fondazione HUME riguardo la cosi tanto sparlata e dichiaratadiarriverà non a breve a loro avviso. Il rapporto della federazione HUME parla chiaro: l’didovrebbe arrivare entro agosto del 2023, ovvero tra circa due anni e mezzo. Ma cosa sarebbe questa già tanto chiacchieratadi? La prima volta che questa frase entrò nell’uso quotidiano fu a poco tempo dall’inizio della pandemia covid, quando il virus era per lo più sconosciuto e da molti sottovalutato. Uno di questi fu il premier inglese Boris Johnson, che inizialmente, quando il virus iniziò a diffondersi anche in Regno Unito, non creò nessuna task force e non fece nessuna modifica alle abitudini quotidiane del popolo inglese, come successe da ...

