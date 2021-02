"Non l'ha presa bene". Il colpaccio di Amadeus "bruciato" da Fabio Fazio? Un clamoroso sospetto in Rai (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un colpaccio a tutti gli effetti quello che avrebbe messo a segno Amadeus per la 71esima edizione del festival di Sanremo. La gara, infatti, andrà in onda su Rai 1 ai primi di marzo, come da programma. Il Comitato tecnico-scientifico ha dato il suo via libera, specificando la necessità di fare lo spettacolo senza pubblico per i rischi legati al Covid. Il direttore artistico della kermesse aveva detto qualche tempo fa che non ci sarebbero stati ospiti internazionali quest'anno per via della pandemia ancora in corso. E invece pare proprio che qualcuno ci sarà. E non uno qualunque, ma il 44esimo presidente degli Stati Uniti Barack Obama, intervistato proprio ieri da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. L'indiscrezione è stata lanciata da Santo Pirrotta, nel programma di Adriana Volpe, Ogni Mattina. Non si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una tutti gli effetti quello che avrebbe messo a segnoper la 71esima edizione del festival di Sanremo. La gara, infatti, andrà in onda su Rai 1 ai primi di marzo, come da programma. Il Comitato tecnico-scientifico ha dato il suo via libera, specificando la necessità di fare lo spettacolo senza pubblico per i rischi legati al Covid. Il direttore artistico della kermesse aveva detto qualche tempo fa che non ci sarebbero stati ospiti internazionali quest'anno per via della pandemia ancora in corso. E invece pare proprio che qualcuno ci sarà. E non uno qualunque, ma il 44esimo presidente degli Stati Uniti Barack Obama, intervistato proprio ieri daa Che tempo che fa su Rai 3. L'indiscrezione è stata lanciata da Santo Pirrotta, nel programma di Adriana Volpe, Ogni Mattina. Non si ...

