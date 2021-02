Napoli, festa in hotel con 59 ospiti: pioggia di sanzioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante un servizio di controllo sul territorio, gli agenti del commissariato di Pozzuoli sono intervenuti su segnalazione constatando una festa in piena regola, con tanto di musica e palloncini e 59 ospiti in abito da sera. Il tutto si è verificato in un hotel in via Giambattista Pergolesi a Pozzuoli. Gli schiamazzi provocati dalla festa ed il volume alto della musica hanno messo in allarme gli altri ospiti ed il vicinato. Quando la polizia è intervenuta ha provato dapprima a bussare ma senza risultato nonostante si udissero le voci dall’interno. Sono quindi poi entrati grazie all’intervento della polizia locale che ha trovato una porta secondaria. All’interno del locale, al pieno terra, c’era tutto l’occorrente per una festa. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante un servizio di controllo sul territorio, gli agenti del commissariato di Pozzuoli sono intervenuti su segnalazione constatando unain piena regola, con tanto di musica e palloncini e 59in abito da sera. Il tutto si è verificato in unin via Giambattista Pergolesi a Pozzuoli. Gli schiamazzi provocati dallaed il volume alto della musica hanno messo in allarme gli altried il vicinato. Quando la polizia è intervenuta ha provato dapprima a bussare ma senza risultato nonostante si udissero le voci dall’interno. Sono quindi poi entrati grazie all’intervento della polizia locale che ha trovato una porta secondaria. All’interno del locale, al pieno terra, c’era tutto l’occorrente per una. ...

