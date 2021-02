Maria Elena Boschi dichiara il suo amore per Giulio Berruti

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roberta Damiata Invitata a Live Non è la d'Urso,ha parlato della sua storia con il fidanzatoNon teme criticheche ospite a Live non è la d’Urso ha parlato a lunga di politica ma anche di argomenti più leggeri, come del suoper l’attore. Una coppia che era stata accolta da tutti in maniera molto insolita e che era uscita allo scoperto solo grazie ai numerosi servizi fotografici che ritraevano i due felici durante cene a lume di candela o gite al mare sulla moto di lui. E se fino a poco tempo fa aveva mantenuto il più stretto riserbo ora invece non teme critiche nel parlarne. “Sono innamorata, ...