M5S, caos sul voto Rousseau per decidere se sostenere il Governo Draghi (Di martedì 9 febbraio 2021) Altra tegola per il Movimento 5 Stelle in merito ai quesiti, che verranno resi noti nelle prossime ore, con i quali il M5S interpellerà la base per decidere su un eventuale ingresso nel Governo Draghi. A creare il caos è stato il presunto 'interventismo' nella formulazione degli interrogativi di Davide Casaleggio, pronto a metterli nero su bianco nonostante fosse stato Vito Crimi a richiedere il voto della base. Alla fine è stato Beppe Grillo ad intervenire per calmare la situazione: dovrebbe infatti essere lui in prima persona a scrivere i quesiti. ''Farà tutto Beppe, quando è in campo lui mica rispetta le gerarchie", avrebbe detto una fonte di primo piano del Movimento.

