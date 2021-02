Le sfide per Draghi: da blocco licenziamenti a Reddito di cittadinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tra le tante priorità che il Governo Draghi dovrà immediatamente affrontare il lavoro avrà certamente una corsia preferenziale. Nell'agenda del premier incaricato, Mario Draghi, dovranno trovare soluzione diversi nodi ancora aperti: blocco dei licenziamenti, in scadenza il 31 marzo, riforma degli ammortizzatori sociali, politiche attive e Reddito di cittadinanza, nuovi modelli organizzativi. Ad indicare i temi caldi sono i Consulenti del Lavoro. "Sono necessari degli interventi di sistema, utili non solo ad avere risultati-tampone immediati, ma anche ad essere fondamenta per il rilancio futuro del Paese. Per pianificare gli interventi necessari è quanto mai opportuno partire dalle criticità emerse nella gestione di questo lungo periodo di pandemia, intervenendo con riforme di sistema ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tra le tante priorità che il Governodovrà immediatamente affrontare il lavoro avrà certamente una corsia preferenziale. Nell'agenda del premier incaricato, Mario, dovranno trovare soluzione diversi nodi ancora aperti:dei, in scadenza il 31 marzo, riforma degli ammortizzatori sociali, politiche attive edi, nuovi modelli organizzativi. Ad indicare i temi caldi sono i Consulenti del Lavoro. "Sono necessari degli interventi di sistema, utili non solo ad avere risultati-tampone immediati, ma anche ad essere fondamenta per il rilancio futuro del Paese. Per pianificare gli interventi necessari è quanto mai opportuno partire dalle criticità emerse nella gestione di questo lungo periodo di pandemia, intervenendo con riforme di sistema ...

