Juventus, arriva l'Inter: le probabili scelte di Pirlo (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Juventus attende l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, per blindare il 2-1 dell'andata e strappare il pass per la finale di Roma. La doppietta di Ronaldo posiziona i bianconeri in vantaggio sugli avversari, che comunque in campionato hanno avuto la meglio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, lo United lo molla: Paratici ci pensa Ecco perché l'attenzione dei ragazzi di Pirlo dovrà essere massima e le scelte – seppur condizionate da turnover e diffide – funzionali. La probabile formazione della Juventus, ad oggi, si delinea così: Juventus (442): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Demiral, Danilo; Bernardeschi, Arthur, Bentancur, Chiesa; Kulusevski, Morata L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

