Israele grazie al vaccino allenta il lockdown: crollo di casi e ricoveri tra over 60 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Israele ha revocato una serie di restrizioni per arginare l'epidemia da coronavirus, scelta in linea con l'alleggerimento delle misure di lockdown decise dal governo. Da registrare la riapertura di ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 febbraio 2021)ha revocato una serie di restrizioni per arginare l'epidemia da coronavirus, scelta in linea con l'alleggerimento delle misure didecise dal gno. Da registrare la riapertura di ...

globalistIT : - castelPao : Vuoi piantare un albero dal vivo, in Israele? Da oggi, il Keren Kayemeth ti offre questa possibilità: potrai partec… - MosaicoCEM : Vuoi piantare un albero dal vivo, in Israele? Da oggi, il Keren Kayemeth ti offre questa possibilità: potrai partec… - controviaggio : Il piu’ grande pacchetto di aiuti militari nella storia degli USA: 38 miliardi di dollari in dieci anni. Versati a… - in3dmu : Ashrawi : 'Grazie alla Corte de l'Aja ci sarà legalità in Palestina. Israele risponderà dei suoi crimini' -