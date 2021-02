Inter-Juventus | nessun provvedimento per Buffon sulla presunta bestemmia

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il portiere Gigicontinua ad essere un leader nello spogliatoio dellae si è confermato un grande protagonista anche tra i pali. Nelle ultime settimane è salito alla ribalta anche in relazione a due presunte bestemmie che si sarebbero verificate in campo. Per quanto riguardano la partita contro il Parma, l’estremo difensore è stato deferito ed il verdetto è atteso nei prossimi giorni, potrebbe anche essere squalificato. Per quanto riguarda la sfida di Coppa Italia contro l’non dovrebbe arrivare alcun. Ladiin, la situazione Il portiere Giginon dovrebbe rischiare nulla per quanto riguarda lapronunciata in ...