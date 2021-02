Incidente lungo l’Asse Mediano, due persone finiscono all’ospedale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – Incidente questa notte lungo l’Asse Mediano, all’altezza del Velodromo di Marcianise. A scontrarsi due vetture, una Panda e una Renault, che, per cause da accertare, sono state protagoniste, loro malgrado, di un frontale violento. I conducenti dei due mezzi sono rimasti feriti. Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso che hanno trasportato i due al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per le cure del caso. Presenti anche le Forze dell’Ordine impegnate nella ricostruzione della dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) –questa notte, all’altezza del Velodromo di Marcianise. A scontrarsi due vetture, una Panda e una Renault, che, per cause da accertare, sono state protagoniste, loro malgrado, di un frontale violento. I conducenti dei due mezzi sono rimasti feriti. Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso che hanno trasportato i due al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per le cure del caso. Presenti anche le Forze dell’Ordine impegnate nella ricostruzione della dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

