Il brutto incidente di cui Barbara De Rossi non vuole parlare: “Ho amato troppo” (Foto) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Barbara De Rossi lo chiama incidente di percorso, a Oggi è un altro giorno non vuole parlare, più volte lascia cadere la domanda di Serena Bortone e poi commenta: “Ho avuto un brutto incidente di percorso non ne ho mai parlato e preferisco che muoia così…”. In realtà forse ne ha parlato o magari quella era un’altra storia. Rispettiamo il suo desiderio di non raccontare chi le ha fatto del male, qual è stato l’amore sbagliato in cui ha creduto. Racconta però che è proprio per la sua esperienza che sa come aiutare le donne vittime di violenza e continua a farlo. Barbara De Rossi spiega quali possono essere i segnali per una donna ed è certa che le donne che subiscono non siano per niente deboli. “La donna non sopporta più quando ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 febbraio 2021)Delo chiamadi percorso, a Oggi è un altro giorno non, più volte lascia cadere la domanda di Serena Bortone e poi commenta: “Ho avuto undi percorso non ne ho mai parlato e preferisco che muoia così…”. In realtà forse ne ha parlato o magari quella era un’altra storia. Rispettiamo il suo desiderio di non raccontare chi le ha fatto del male, qual è stato l’amore sbagliato in cui ha creduto. Racconta però che è proprio per la sua esperienza che sa come aiutare le donne vittime di violenza e continua a farlo.Despiega quali possono essere i segnali per una donna ed è certa che le donne che subiscono non siano per niente deboli. “La donna non sopporta più quando ha ...

