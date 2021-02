I numeri dello Strega, tra giovanissimi, grandi nomi, esordienti e ritorni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Cinque più dieci e siamo a quindici, almeno per ora. Continuano a crescere i numeri del Premio Strega, edizione numero 75, che dopo l’annuncio di lunedì scorso, ha reso noti poco fa altri dieci libri che concorreranno al premio letterario più importante e ambito d’Italia. Gli Amici della Domenica - personalità del mondo della cultura nel senso più ampio (scrittori e giornalisti, studiosi, artisti, registi di cinema e teatro) - avranno tempo fino al 5 marzo prossimo per presentare altre candidature e finalmente, dopo questa data, si arriverà al 22 marzo con l’annuncio della dozzina ufficiale, poi al 10 giugno con la votazione per la cinquina nella sede della Fondazione Bellonci appena restaurata e infine all’8 luglio con la nomina del vincitore al Ninfeo di Valle Giulia. A Paolo Di Stefano e il suo “Noi” (Bompiani, proposto da Luca ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Cinque più dieci e siamo a quindici, almeno per ora. Continuano a crescere idel Premio, edizione numero 75, che dopo l’annuncio di lunedì scorso, ha reso noti poco fa altri dieci libri che concorreranno al premio letterario più importante e ambito d’Italia. Gli Amici della Domenica - personalità del mondo della cultura nel senso più ampio (scrittori e giornalisti, studiosi, artisti, registi di cinema e teatro) - avranno tempo fino al 5 marzo prossimo per presentare altre candidature e finalmente, dopo questa data, si arriverà al 22 marzo con l’annuncio della dozzina ufficiale, poi al 10 giugno con la votazione per la cinquina nella sede della Fondazione Bellonci appena restaurata e infine all’8 luglio con lana del vincitore al Ninfeo di Valle Giulia. A Paolo Di Stefano e il suo “Noi” (Bompiani, proposto da Luca ...

