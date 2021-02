Giovanni Vernia sarà il conduttore di PrimaFestival con Giovanna Civitillo e Valeria Graci

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Dal 27 febbraio al 6 marzo 2021,al timone delin onda su Rai1, per condurre le otto puntate dell’anteprima dedicata alla kermesse canora, insieme alle due compagne di viaggio. Con l’inconfondibile stile della sua comicità caratterizzata da un’ironia mai scontata,interpreterà gli umori del Festival della canzone italiana, alla scoperta dei suoi protagonisti: Sono sincero, quando mi hanno cercato dalla Rai e mi hanno detto ‘Ti vogliamo presto nella città dei fiori’, con tutte le restrizioni che c’erano per Sanremo, ho pensato ad Amsterdam. Invece è proprio Sanremo; un grande onore e una sorpresa per me. Evidentemente a causa delle limitazioni negli ...

