GFVip, anticipazioni: arriva Baccini e Dayane riceverà una sorpresa (Di lunedì 8 febbraio 2021) La finale del Grande Fratello Vip è sempre più vicina e nella Casa alcuni equilibri che sembravano inscalfibili sembrano essersi spezzati, mentre ne sono nati di nuovi. Dopo la squalifica immediata di Alda D’Eusanio per le gravissime affermazioni pronunciate nei confronti di Laura Pausini e del compagno Paolo Stella, nella diretta del lunedì ci sarà da aspettarsi una dichiarazione in proposito da parte di Alfonso Signorini, con una conferma della presa di posizione della produzione e di Mediaset che si sono dissociati dalle parole della conduttrice già nelle note stampa dei giorni scorsi. Venendo alle dinamiche tra gli inquilini rimasti, di certo in puntata ci sarà spazio per approfondire la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che procede tra alti e bassi. Negli ultimi giorni, infatti, non sono mancate le discussioni, anche accese, tra i due, uno addirittura nato a ... Leggi su dilei (Di lunedì 8 febbraio 2021) La finale del Grande Fratello Vip è sempre più vicina e nella Casa alcuni equilibri che sembravano inscalfibili sembrano essersi spezzati, mentre ne sono nati di nuovi. Dopo la squalifica immediata di Alda D’Eusanio per le gravissime affermazioni pronunciate nei confronti di Laura Pausini e del compagno Paolo Stella, nella diretta del lunedì ci sarà da aspettarsi una dichiarazione in proposito da parte di Alfonso Signorini, con una conferma della presa di posizione della produzione e di Mediaset che si sono dissociati dalle parole della conduttrice già nelle note stampa dei giorni scorsi. Venendo alle dinamiche tra gli inquilini rimasti, di certo in puntata ci sarà spazio per approfondire la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che procede tra alti e bassi. Negli ultimi giorni, infatti, non sono mancate le discussioni, anche accese, tra i due, uno addirittura nato a ...

ranoextra : RT @clorofilla__: Quando escono le anticipazioni delle puntate ho un solo pensiero: Ma gli autori dove caazzo li hanno trovati?? #tzvip #… - lexielulu3x : RT @Dayane_mello_: L’unica positiva delle anticipazioni è la sorpres per Stef che merita.. Per Dayane invece di fargliela un’altra per con… - clorofilla__ : Quando escono le anticipazioni delle puntate ho un solo pensiero: Ma gli autori dove caazzo li hanno trovati?? #tzvip #gfvip - Dayane_mello_ : L’unica positiva delle anticipazioni è la sorpres per Stef che merita.. Per Dayane invece di fargliela un’altra pe… - JulsSchiavon : #GFvip #tzvip Dalle anticipazioni di questa sera posso dire che, non lo guarderò, sempre la solita minestra riscald… -