GF VIP 5, Alfonso Signorini scherza con Malgioglio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip non mancano mai le sorprese i colpi di scena, a partire dall’espulsione di Alda D’Eusanio che. Insomma una puntata ricca di colpi di scena. Fonte foto: webQuesta sera torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini apre la puntata parlando del tema caldo: l’espulsione di Alda D’Eusanio a seguito di alcune parole dette su persone esterne al gioco. Si torna poi a parlare del rapporto di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi protagonisti della settimana con le loro continue liti che hanno creato non poco malumori all’interno della casa. LEGGI ANCHE>>>GF VIP 5, Stefania Orlando e quel segreto che non ha mai rivelato LEGGI ANCHE>>>“Io sto con Tommaso”, perché è in tendenza? Twitter in rivolta GF VIP 5, Cristiano Malgioglio la stoccata a ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip non mancano mai le sorprese i colpi di scena, a partire dall’espulsione di Alda D’Eusanio che. Insomma una puntata ricca di colpi di scena. Fonte foto: webQuesta sera torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5,apre la puntata parlando del tema caldo: l’espulsione di Alda D’Eusanio a seguito di alcune parole dette su persone esterne al gioco. Si torna poi a parlare del rapporto di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi protagonisti della settimana con le loro continue liti che hanno creato non poco malumori all’interno della casa. LEGGI ANCHE>>>GF VIP 5, Stefania Orlando e quel segreto che non ha mai rivelato LEGGI ANCHE>>>“Io sto con Tommaso”, perché è in tendenza? Twitter in rivolta GF VIP 5, Cristianola stoccata a ...

RSbarbori : RT @dolciinf: @prelemi1 Di cosa ti stupisci? Non sai che siamo ad Eli vip 5? Basta vedere che in puntata ha più inquadrature lei che Alfons… - dolciinf : @prelemi1 Di cosa ti stupisci? Non sai che siamo ad Eli vip 5? Basta vedere che in puntata ha più inquadrature lei… - zazoomblog : Baccini e il “due di picche” a Barbara d’Urso: il cantante sceglie il GF Vip di Alfonso Signorini al posto di Live… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Un nuovo appuntamento con Alfonso, Pupo, Antonella ed i nostri VIP... stasera su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Pla… - blogtivvu : Francesco Baccini e il “due di picche” a Barbara d’Urso: il cantante sceglie il #GFVip di Alfonso Signorini al post… -