Faenza | le indagini sull’omicidio di Ilenia Fabbri | quel vuoto di 15 minuti e l’ipotesi di una quinta persona

CorriereUmbria : Il giallo di Faenza. Si cercano le tracce di un'altra persona in casa #Faenza #omicidio #IleniaFabbri #indagini… - corrierebologna : Giallo di Faenza: indagini senza tregua. Ascoltati di nuovo ex, amiche e vicini di casa. Alla ricerca dell'assassin… - infoitinterno : Uccisa a Faenza, quindici minuti di buio nelle indagini - rep_bologna : Uccisa a Faenza, quindici minuti di buio nelle indagini [dal nostro inviato Rosario di Raimondo] [aggiornamento del… - zazoomblog : Uccisa a Faenza quindici minuti di buio nelle indagini - #Uccisa #Faenza #quindici #minuti -

Ultime Notizie dalla rete : Faenza indagini

... la 46enne diuccisa all'alba del 6 febbraio nella sua abitazione di via Corbara a. ... Quest'ultimo ha detto da subito che le"stanno procedendo a 360 gradi", e ha constatato che ...E il Procuratore Domenico Chiaro ha spiegato che "per ora, non c'è nessuna ipotesi esclusa o privilegiata in partenza ma febbriliin corso". Donna sgozzata in casa aAncora nessun ...Per risolvere il caso dell' omicidio di Ilenia Fabbri , sgozzata a Faenza in casa all'alba del 6 febbraio, cercano tracce di una quinta .... Tre femminicidi in 24 ore. Tre donne uccise nel giro di un solo giorno. Tra sabato 6 a domenica 7 febbraio in Italia sono morte P ...