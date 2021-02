Donna accoltellata a morte per strada nel Milanese: fermato il convivente (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il convivente di Luljeta Heshta, la Donna di 47 anni accoltellata a morte domenica a Pedriano di San Giuliano Milanese, è stato fermato: si tratta di un 43enne di nazionalità albanese. “Devo purtroppo dare notizia dell’ennesimo femminicidio – ha spiegato il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro – Le indagini che sono state svolte dalla tenenza di San Giuliano e della sezione operativa della stessa tenenza, coordinate dalla procura della Repubblica che dirigo hanno consentito nel giro di 12 ore di sottoporre a fermo il convivente della Donna”. L’uomo non ha ammesso le sue responsabilità, “nonostante contro di lui ci siano indizi plurimi“, ha spiegato Chiaro. Il procuratore ha ringraziato “i cittadini che hanno lanciato l’allarme, da chi ha filmato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ildi Luljeta Heshta, ladi 47 annidomenica a Pedriano di San Giuliano, è stato: si tratta di un 43enne di nazionalità albanese. “Devo purtroppo dare notizia dell’ennesimo femminicidio – ha spiegato il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro – Le indagini che sono state svolte dalla tenenza di San Giuliano e della sezione operativa della stessa tenenza, coordinate dalla procura della Repubblica che dirigo hanno consentito nel giro di 12 ore di sottoporre a fermo ildella”. L’uomo non ha ammesso le sue responsabilità, “nonostante contro di lui ci siano indizi plurimi“, ha spiegato Chiaro. Il procuratore ha ringraziato “i cittadini che hanno lanciato l’allarme, da chi ha filmato la ...

fattoquotidiano : Donna di 47 anni inseguita e accoltellata per strada nel Milanese: morta in ospedale. Aperto fascicolo per omicidio… - ilmessaggeroit : #milano, donna accoltellata e uccisa in strada: fermato il convivente - discoradioIT : ?? Donna accoltellata per strada nel Milanese, fermato il convivente - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Donna uccisa: Cc, il marito l'ha accoltellata per gelosia - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Donna uccisa: Cc, il marito l'ha accoltellata per gelosia -