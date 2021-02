Covid | variante sudafriacana | AstraZeneca poco efficace | Oms in allerta

Leggi su ck12

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Brutte notizie per la campagna di vaccinazione mondiale: il siero prodotto dain collaborazione con l’Università di Oxford si è rivelatosullasudafricana. Sono necessari ulteriori studi. JUSTIN TALLIS/AFP via Getty ImagesL’incubo delle variantiincombe sulla campagna di somministrazione dei vaccini. Mentre la maggior parte delle sperimentazioni cliniche delle aziende biofarmaceutiche produttrici dei vari tipi di siero hanno avuto esiti positivi anche nell’immunizzazione dalle varianti del virus, lo stesso non si può dire per. Come comunicato dalla stessa azienda biofarmaceutica anglo-svedese, dai risultati dei primi test sul vaccino Oxford-sono emersi effetti ...